Венесуэла пропустила очередной долговой платеж

2018-01-03 17:09 | www.trend.az | 5

Венесуэла в начале января допустила очередной дефолт по долговым обязательствам, сообщило рейтинговое агентство S&P Global Ratings, передает Интерфакс.

Как отмечает S&P, Венесуэла не перечислила держателям облигаций с погашением в 2018 году купонные выплаты на сумму $35 млн, несмотря на пропуск срока и истечение 30-дневной отсрочки.

В общей сложности Венесуэле в 2018 году предстоит погасить долговые обязательства на $9 млрд, и инвесторы и трейдеры все чаще говорят о том, что правительство страны не сможет этого сделать, пишет The Wall Street Journal.

По оценкам инвестфирмы Caracas Capital, правительство Венесуэлы и госкорпорация Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) к 3 января пропустили различные долговые платежи на общую сумму $1,28 млрд.