При столкновении двух легковых автомобилей в России погибли 10 человек

2018-01-03 17:28 | www.trend.az | 6

Десять человек, включая четверых детей, погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Нягани столкнулись два легковых автомобиля, погибли 10 человек, включая четверых детей", - сказал источник. Информация уточняется.

По словам собеседника агентства, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. "По одной из версий, водитель одной из легковушек мог не справиться с управлением. Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД", - отметил он.