Из-за сильного урагана Эйфелеву башню закрыли для туристов

2018-01-03 17:39 | www.apa.az | 6

Порывистый ветер в Великобритании, Франции, Швейцарии и США привел к серьезным последствиям.

Как сообщает АПА со ссылкой на турецкую прессу, из-за урагана «Элеанор» сотни тысяч домов остались без света. Население Лондона было предупреждено о наводнении, во Франции и Швейцарии – отменены авиарейсы.

Из-за сильного урагана Эйфелеву башню закрыли для туристов.

В США из-за морозов погибли 11 человек. Впервые за 30 лет во Флориде и находящихся рядом населенных пунктах ожидается снег.