В Париже из-за непогоды закрыли Эйфелеву башню

2018-01-03 17:37 | www.oxu.az | 5

Главная парижская достопримечательность – Эйфелева башня – временно закрыта для посетителей из-за сильного ветра, принесенного в столицу ураганом «Элеанор».

Как сообщает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости.

По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 140 километров в час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны.

В нескольких департаментах из-за урагана пострадали в общей сложности 9 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.

В национальной компании электроснабжения Enedis ранее сообщили, что 200 тысяч домов были отрезаны от подачи электроэнергии из-за урагана.

A.M.

