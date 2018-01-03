Турция обвиняет США и Израиль в поддержке демонстраций в Иране

2018-01-03 17:40 | www.oxu.az | 6

Турция обвинила президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в поддержке антиправительственных демонстраций в Иране.

Как передает Oxu.Az, с такими обвинениями выступил сегодня министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

«Демонстрации в Иране поддерживают лишь два человека - Трамп и Нетаньяху», - приводит высказывание главы МИД телеканал. По словам Чавушоглу, «стабильность в Иране является очень важной темой для Турции».

«Мы выступаем против вмешательства извне в дела Ирана. Если руководство в Иране и сменится, то заниматься этим будет иранский народ. Мы очень позитивно расцениваем сделанные президентом Ирана Хасаном Роухани заявления. Необходимо избегать насилия и провокаций», - отметил глава турецкого МИД.

A.M.

