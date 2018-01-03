Пропавших альпинистов ищут и в Габале

2018-01-03 17:47 | www.oxu.az | 6

Поиски троих пропавших азербайджанских альпинистов из клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» продолжаются.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил глава клуба Зия Гасымов.

По его словам, поиски ведутся беспрерывно.

«Они продолжаются в нескольких направлениях. В данный момент наша поисковая группа ищет ребят на территории Габалинского района. Поиски ведутся несколькими группами. Мы верим, что найдем наших альпинистов. Несколько дней назад мы обнаружили некоторые следы, но пока невозможно точно сказать, принадлежат ли они нашим альпинистам», - сказал Гасымов.

Руководитель клуба также прокомментировал сообщение о том, что пропавшие альпинисты ушли в горы без разрешения. По его словам, данная информация не соответствует действительности.

«Если бы альпинисты ушли в горы без разрешения, то не смогли бы пересечь пост погранвойск в селении Хыналыг. Естественно, у них было соответствующее разрешение, раз они смогли пересечь погранпост», - указал Гасымов.

A.M.

