Грузия полностью переходит на азербайджанский газ

2018-01-03 17:59 | www.oxu.az | 6

Грузия не будет закупать в 2018 году российский газ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Грузия-онлайн», министр экономики республики Дмитрий Кумсишвили утвердил баланс природного газа в стране на будущий год.

Согласно документу, прогнозная поставка газа в стране составит 2,689 миллиарда кубометров. Из них 99,65% Грузия получит из Азербайджана, в том числе 1,866 миллиарда кубометров от SOCAR, а 813 миллиона - с месторождения «Шахдениз». Остальные 0,35% (9,41 миллиона кубических метров) – местная добыча.

В 2017 году Грузия получила из России 100 миллионов кубических метров газа. После марта поставка топлива не осуществлялась.

A.M.

