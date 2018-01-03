КСИР: Совершающие провокации в Иране будут очень строго наказаны

2018-01-03 18:59 | www.apa.az | 6

«Сегодня мы можем сказать, что произошедшая в 1396 году (в Иране год сменяется 21 марта) провокация завершилась. Я объявляю поражение этой провокации».

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом заявил главнокомандующий КСИР генерал-лейтенант Мохаммадали Джафари.

М. Джафари сказал, что США, сионисты и «аль-Сауд» приказали ИГ войти в Иран: «Некоторые группы ИГ вошли на территорию страны с целью совершить беспорядки и взрывы. Некоторые считают, что, если они будут дружить с США, то будут сильными с экономической точки зрения. Советуем этим лицам взглянуть на Египет, который пожертвовал всем ради дружбы с США».

М. Джафари сказал, что во время событий в Гехдриджане, Изе и Наджафабаде они видели, как строятся планы убийства людей: «Были совершены убийства среди масс. Во время последней провокации КСИР ограниченно вмешался в ход акции лишь в 3 провинциях – Исфахане, Лорестане и Хамадане. В больших городах число собравшихся достигало 1500 человек. Число участвовавших в беспорядках по всей стране составило 15 тысяч человек. Руководили провокациями люди, которые прошли обучение в группировках, противоречащих духу Революции. Все они были арестованы и будут очень строго наказаны».