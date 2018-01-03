В ДТП в России погибли десять человек

2018-01-03 19:11 | www.oxu.az | 7

Десять человек, включая четверых детей, погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе РФ, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По уточненным данным, ДТП произошло в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка. "На 158-м километре автодороги Ханты-Мансийск - Советский столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, погибли 10 человек, включая четверых детей", - указал источник агентства.

По его словам, на месте аварии работают представители экстренных служб.

Э.А.

