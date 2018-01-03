В Иране задержали гражданина одной из стран ЕС за причастность к беспорядкам - СМИ

2018-01-03 19:10 | www.trend.az | 7

Сотрудники силовых структур Ирана задержали гражданина одной из европейских стран за причастность к беспорядкам в городе Боруджерд в провинции Лурестан на западе исламской республики. Об этом сообщило в среду агентство Tasnim со ссылкой на представителя судебных властей города Хамида Резу Баалхасани, пишет ТАСС.

"Европейский гражданин был задержан во время последних событий в Боруджерде", - сказал он, добавив, что иностранец, по версии следствия, является одним из зачинщиков беспорядков.

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