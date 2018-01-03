Стражи исламской революции: Ситуация в стране взята под контроль

2018-01-03 19:24 | www.oxu.az | 6

Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Али Джаафари объявил об окончании «смуты» в городах Исламской Республики.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Наши враги должны знать, что военные угрозы или угрозы безопасности не сработают против Ирана», - сказал он.

«Сегодня мы можем объявить об окончании смуты и поражении мятежа», - отметил Джафари, имея в виду беспорядки и акты саботажа и вандализма, произошедшие в ряде городов республики в минувшие дни.

Ранее представитель КСИР Рамезан Шариф заявил, что полиция и силы внутренней безопасности страны «полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где имели место уличные выступления».

Э.А.

