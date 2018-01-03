Тайсон займется выращиванием марихуаны

2018-01-03 20:00 | www.oxu.az | 5

Знаменитый спортсмен, экс-абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон хочет заняться бизнесом по выращиванию марихуаны. Партнерами спортсмена в этом предприятии стали бизнесмены Роберт Хикман и Джей Строммен.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС , каннабис будут растить на "Ранчо Тайсона" площадью более 16 гектаров недалеко от города Калифорния-Сити.

На его территории ранчо планируется открыть школу, в которой желающих будут обучать методам выращивания марихуаны, и центр по изучению лечебных свойств этого растения.

Э.А.

