При столкновении двух легковых автомобилей в России погибли 10 человек

2018-01-03 20:05 | www.apa.az | 5

Десять человек, включая четверых детей, погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как передает АПА, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. "По одной из версий, водитель одной из легковушек мог не справиться с управлением. Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД" - отметил он.

По информации МЧС, "в 14:37 мск поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей, Mazda6 и Renault Duster, на автодороге регионального значения Ханты-Мансийск - Советский в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа".