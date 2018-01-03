Ученые анонсировали кровавое суперлуние

2018-01-03 20:18 | www.trend.az | 4

Ученые анонсировали кровавое суперлуние в конце января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Space.com.

Отмечается, что сама "кровавая луна" не является редкостью, однако наблюдать ее одновременно с полным затмением удается нечасто. В последний раз подобное явление наблюдалось около 150 лет назад, а следующие крупные суперлуния ожидаются 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.

По данным ученых, полная "кровавая луна" появится в темное время суток, первыми ее смогут увидеть жители западного полушария планеты.