В Копенгагене украли самую дорогую бутылку водки

2018-01-03 20:28 | www.oxu.az | 6

В Копенгагене из бара «Кафе 33» злоумышленники украли бутылку водки стоимостью 1,3 миллиона долларов.

Как передает Oxu.Az, oб этом заявил владелец заведения, коллекционер Бриан Ингберг, передает Radio Free Europe.

По его словам, вор пробыл в помещении всего три минуты, то есть его целью была именно шестикилограммовая бутылка «Руссо-Балт», сделанная из золота и серебра. Она считается самой дорогой в мире.

В краже Ингберг подозревает бывшего сотрудника, который мог изготовить дубликаты ключей от бара и сейфа с драгоценным экспонатом. Полиция разыскивает преступника.

Коллекционер добавил, что полгода назад взял бутылку напрокат у латвийской компании Dartz Motorz, занимающейся производством бронированных автомобилей. Мужчина рассказал, что находится в отчаянии, поскольку она «была жемчужиной его коллекции». Всего у датчанина 1,2 тысячи бутылок водки.

Отмечается, что пропавший экземпляр появлялся в сериале «Карточный домик». В нем президент России Петров, роль которого исполнил датчанин Ларс Миккельсен, угощал эксклюзивной водкой президента США Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси), пишет ТАСС.

Э.А.

