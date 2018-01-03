В Нигерии более 10 человек погибли в результате взрыва в мечети

2018-01-03 20:34 | www.apa.az | 7
По меньшей мере 11 человек погибли в среду в результате террористического нападения на мечеть на северо-востоке Нигерии.
Как передает АПА, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Террорист-смертник во время утренней молитвы проник в мечеть в городе Гамбору в штате Борно.
Ни одна из действующих на территории Нигерии экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападения.
В совершении атаки подозревают экстремистскую группировку "Боко Харам".