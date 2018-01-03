Израильские военные зафиксировали третий за день пуск ракеты из Газы

2018-01-03 20:54 | www.apa.az | 6

Израильские военные зафиксировали еще один, третий за день пуск ракеты со стороны сектора Газа по территории еврейского государства.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о двух пусках ракет по израильской территории. Обстрелы из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.