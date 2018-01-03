Китайский врач умерла от переутомления

2018-01-03 21:00 | www.oxu.az | 7

В китайской провинции Шанси врач умерла от переутомления — она работала 18 часов подряд.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает Asia One.

Отмечается, что 29 декабря 43-летняя Чжао Бянсян упала во время обхода в больнице. Перед этим она, как рассказали пациенты, успела спросить у одного из них о состоянии здоровья его мамы.

Очевидцы позвали на помощь коллег врача, но спустя сутки она скончалась в отделении реанимации. Вскрытие показало, что причиной смерти женщины стало нарушение мозгового кровообращения.

Чжао Бянсян являлась заместителем главы отделения респираторных заболеваний в больнице, и коллеги считали её настоящим трудоголиком.

Э.А.

