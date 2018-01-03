Следующий раунд переговоров между Азербайджаном и ЕС состоится в феврале

2018-01-03 21:13 | www.apa.az | 6

Следующий раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и Европейским Союзом состоится в Брюсселе в первой половине февраля.

Об этом АПА сообщил глава отдела по политическим и социальным вопросам и связям с общественностью представительства ЕС в Азербайджане Денис Данилидис.

По его словам, в настоящее время определяется точная дата проведения встречи.

Д.Данилидис также сообщил, что генеральный директор транспорта и мобильности Еврокомиссии Хенрик Хололей совершит визит в Азербайджан 27-30 января с целью обсуждения авиационного соглашения между ЕС и Азербайджаном.