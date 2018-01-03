Нефть подорожала на ожиданиях снижения запасов в США

2018-01-03 21:16 | www.trend.az | 6

Цены на нефть растут в среду на ожиданиях снижения запасов в США по итогам седьмой недели подряд, пишет Интерфакс.

Поддержку рынку также оказывает политическая напряженность в Иране, где в ходе массовых демонстраций погибли порядка 20 человек.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 по Москве выросла на $0,76 (1,16%) - до $67,33 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже повысилась к этому времени на $0,78 (1,29%) - до $61,15 за баррель.