На Швейцарию обрушился зимний шторм с ураганным ветром

2018-01-03 22:23 | www.trend.az | 5

Шторм с ураганным ветром до 150 километров в час в среду обрушился на центральную, северную и северо-западную части Швейцарии, ожидается, что сильный ветер сохранится и 4 января, пишет РИА Новости.

Предупреждения об ураганном ветре с порывами до 150 километров в час, а в горах — до 180 километров в час, появились накануне вечером. Сайт meteonews.ch сообщил, что на территорию Швейцарии в третий день нового года обрушится зимний шторм "Бурглинд".

Полиция ряда кантонов предупредила о тяжелых условиях для вождения из-за снегопадов и проливных дождей и скользкой дороге. В среду утром из-за сильного ветра в аэропортах Цюриха и Женевы отметили несколько европейских рейсов, часть междугородних и пригородных поездов также отменили или отложили. В Берне сильный ветер свалил большую новогоднюю ель, установленную на площади около вокзала. В одноименном кантоне в городе Ленк с рельсов ветром сдуло пассажирский поезд, несколько человек пострадали.

Из-за поваленных на рельсы деревьев оказалось прервано железнодорожное сообщение на перегоне между городами Фламатт и Лаупен в кантонах Фрибург и Берн. В ряде мест были организованы дополнительные автобусные рейсы. В Берне также наблюдаются проблемы с энергоснабжением.