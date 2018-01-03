В Чечне убит глава отделения полиции

2018-01-03 23:09 | www.oxu.az | 5

В Чечне убит начальник отделения полиции села Автуры Шалинского района.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД по республике.

«В населенном пункте Автуры совершено вооруженное нападение на начальника отделения полиции села Автуры отдела МВД России по Шалинскому району. Преступник выстрелил полицейскому в спину, когда он выходил из продовольственного магазина. От полученных ранений полицейский скончался», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, нападение совершил осужденный ранее житель этого же района 1990 года рождения. Полиция разыскивает нападавшего.

Э.А.

