Иран опроверг информацию о задержании в ходе протестов гражданина ЕС

2018-01-03 23:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Представитель судебной власти западной иранской провинции Лурестан опроверг ранее распространенную в СМИ информацию о задержании в ходе протестов гражданина европейской страны, сообщает агентство Mehr.

Глава отдела по связям с общественностью судебной власти провинции Али Сабзивари отметил, что задержанный ранее является уроженцем города Боруджерд, проживающим в Европе.

Сабзивари добавил, что сотрудники службы безопасности арестовали его, когда он снимал видео протестов в округе.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур Ирана задержали гражданина одной из европейских стран за причастность к беспорядкам в городе Боруджерд в провинции Лурестан на западе исламской республики.

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