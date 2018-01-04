В Швейцарии в результате шторма пострадали более 15 человек (Обновлено)

2018-01-04 00:15 | www.trend.az | 6

Зимний шторм "Бурглинд" с ураганным ветром обрушился на Швейцарию в среду, 16 человек пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Tagblatt.

Отмечается, что скорость ветра достигала 200 км/час. Из-за мощного порыва ветра в регионе Бернского Оберланда пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате восемь человек получили травмы.

В кантонах Аргау, Люцерн, Берн и Золотурн шесть водителей и пешеходов пострадали в результат падения деревьев из-за урагана. Двух пожилых жителей кантона Невшатель сдуло сильным порывом ветра.

Из-за шторма в некоторых регионах страны было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение, отменены и перенесены несколько десятков авиарейсов. В результате непогоды почти 100 тысяч домов остались без электричества.

22:23 (GMT+4) Шторм с ураганным ветром до 150 километров в час в среду обрушился на центральную, северную и северо-западную части Швейцарии, ожидается, что сильный ветер сохранится и 4 января, пишет РИА Новости.

Предупреждения об ураганном ветре с порывами до 150 километров в час, а в горах — до 180 километров в час, появились накануне вечером. Сайт meteonews.ch сообщил, что на территорию Швейцарии в третий день нового года обрушится зимний шторм "Бурглинд".