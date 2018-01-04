Пенс: "США хотят добиться более долгосрочного соглашения по ядерной программе Ирана"

2018-01-04 00:23 | www.apa.az | 5

США нацелены на заключение более долгосрочного соглашения по ядерной программе Ирана.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью радиостанции Voice of America заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Сейчас мы также работаем с Конгрессом над созданием нового соглашения и нового набора условий для введения санкций, - сказал он. - Мы хотим иметь долгосрочное соглашение, закон длительного срока действия, в котором сказано, что если в любое время Иран попытается получить пригодное для использования ядерное оружие и баллистические ракеты для его применения, то тогда все санкции будут незамедлительно введены вновь".

Пенс напомнил, что нынешнее соглашение с Ираном рассчитано на 10 лет.