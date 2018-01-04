Число пострадавших от урагана "Элеанор" во Франции достигло 26 человек - ОБНОВЛЕНО

2018-01-04 01:24 | www.apa.az | 6

Число пострадавших от урагана "Элеанор" во Франции составляет 26 человек, один человек погиб.

Как передает АПА, об этом сообщает МВД Франции.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 15 пострадавших.

"Что касается людей - один горнолыжник погиб в департаменте Верхняя Савойя, четыре других человека получили тяжёлые ранение, ещё 22 - легкие", - говорится в заявлении ведомства.

К настоящему времени без электроснабжения остаются 35 тысяч домохозяйств.

***

22:34

Один человек погиб, еще 15 пострадали в результате урагана "Элеанор" во Франции.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в департаменте Верхняя Савойя на лыжника упало дерево, в результате чего он скончался. От урагана пострадали еще 15 человек, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что 200 тысяч домов были отрезаны от подачи электроэнергии из-за урагана.