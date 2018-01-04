Число пострадавших от урагана "Элеанор" во Франции достигло 26 человек - ОБНОВЛЕНО

2018-01-04 01:24 | www.apa.az | 6
Число пострадавших от урагана "Элеанор" во Франции составляет 26 человек, один человек погиб.
Как передает АПА, об этом сообщает МВД Франции.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 15 пострадавших.
"Что касается людей - один горнолыжник погиб в департаменте Верхняя Савойя, четыре других человека получили тяжёлые ранение, ещё 22 - легкие", - говорится в заявлении ведомства.
К настоящему времени без электроснабжения остаются 35 тысяч домохозяйств.
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22:34
Один человек погиб, еще 15 пострадали в результате урагана "Элеанор" во Франции.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в департаменте Верхняя Савойя на лыжника упало дерево, в результате чего он скончался. От урагана пострадали еще 15 человек, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что 200 тысяч домов были отрезаны от подачи электроэнергии из-за урагана.