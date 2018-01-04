Американский экономист предсказал крах биткоина

2018-01-04 01:27 | www.oxu.az | 6

Биткоин — это очередной экономический пузырь, который в итоге лопнет.

Как передает Oxu.Az, неутешительный прогноз сделал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

— Трудно рассматривать рост цены биткоина иначе, чем как пузырь, который в конечном итоге лопнет, — приводит его слова газета Boston Globe.

Американец отметил, что 14-кратный рост стоимости криптовалюты в прошедшем году не имел никаких реальных оснований. По его словам, рыночная цена и популярность биткоина определяется лишь верой людей в его стоимость и желанием быстро разбогатеть, что не раз приводило к печальным последствиям.

Сакс назвал заблуждением веру сторонников криптовалюты в то, что биткоин способен превзойти доллар из-за своей анонимности. По мнению экономиста, это свойство валюты на практике является его слабостью, потому что власти хотят контролировать финансовые потоки для борьбы с экономическими преступлениями, уклонением от уплаты налогов и терроризмом, и они не расстанутся с этими возможностями добровольно.

Он подчеркнул, что некоторые страны уже приняли или принимают меры, чтобы взять под контроль обращение криптовалюты. Это, по мнению американца, вероятнее всего, вызовет обвал биткоина, хотя точный момент этого падения предсказать нельзя.

Биткоин является самой дорогой и самой популярной криптовалютой в мире. Его первый запуск произошёл 3 января 2009 года. Сейчас цена этой криптовалюты превышает 15 000 долларов.

С.Б.

