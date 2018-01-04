В Кубке Италии определились полуфиналисты

2018-01-04 01:56 | www.apa.az | 6

Состоялся заключительный четвертьфинальный матч Кубка Италии, в котором «Ювентус» на своём поле встречался с «Торино».

Как передает АПА, в туринском дерби победу одержали хозяева со счётом 2:0.

В составе «Ювентуса» голы забили полузащитник Дуглас Коста и нападающий Марио Манджукич. За выход в финал подопечные Массимилиано Аллегри встретятся с «Аталантой», которая ранее выбила из розыгрыша турнира «Наполи» (2:1).

В другой полуфинальной паре друг другу будут противостоять «Лацио» и «Милан».