В США турецкого банкира обвинили в попытке обойти санкции против Ирана

2018-01-04 02:13 | www.apa.az | 5

Заместитель гендиректора одного из крупнейших турецких банков Halkbank Мехмет Хакан Атилла признан виновным жюри присяжных в США в попытке помочь Ирану обойти санкции США.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в заявлении и.о. федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Джун Ким.

Как ожидается, приговор Атилле будет оглашен 11 апреля.

Власти США в марте текущего года арестовали Атиллу, прибывшего из Турции. Он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций.