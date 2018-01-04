ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

2018-01-04 03:52 | www.apa.az | 6

ВВС Армии обороны Израиля нанесли в четверг удары по крупной террористической структуре в секторе Газа в ответ на три запуска ракет по территории еврейского государства в среду.

Как передает АПА, об этом говорится в коммюнике пресс-службы израильской армии.

Военные отметили, что "продолжат использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы помешать попыткам нападения на граждан Израиля".

Армия обороны Израиля зафиксировала в среду три запуска ракет из сектора Газа по территории еврейского государства. О пострадавших в результате этих обстрелов сообщений не поступало.