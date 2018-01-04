Могерини: “Cохранение американского эмбарго в отношении Кубы неприемлемо”

2018-01-04 04:44 | www.apa.az | 5

Cохранение американского эмбарго в отношении Кубы неприемлемо.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе визита в Гавану заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Блокада - это не решение. Мы, европейцы, говорили об этом нашим американским друзьям. И мы постоянно заявляем об этом в ООН, в последний раз - 1 ноября прошлого года", - сказала Могерини. По ее словам, единственный эффект от эмбарго - ухудшение качества жизни кубинцев.

Могерини также указала на то, что от американского эмбарго в отношении Кубы страдают и европейские граждане и компании. "Блокада оказывает негативное влияние на экономические и торговые отношения ЕС с Кубой", - подчеркнула верховный представитель ЕС.