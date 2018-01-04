Могерини считает неприемлемым сохранение американского эмбарго в отношении Кубы

2018-01-04 06:08 | www.trend.az | 7

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает неприемлемым сохранение американского торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы. Об этом она заявила в среду, выступая с лекцией перед гаванскими студентами, передает ТАСС.

"Блокада - это не решение. Мы, европейцы, говорили об этом нашим американским друзьям. И мы постоянно заявляем об этом в ООН, в последний раз - 1 ноября прошлого года", - сказала Могерини, находящаяся на Кубе с двухдневным рабочим визитом.

По ее словам, единственный эффект от эмбарго - ухудшение качества жизни кубинцев. "Блокада - незаконная и отжившая свое мера. ЕС продолжит предпринимать усилия с целью положить ей конец", - отметила глава европейской дипломатии.

Могерини также указала на то, что от американского эмбарго в отношении Кубы страдают и европейские граждане и компании. "Блокада оказывает негативное влияние на экономические и торговые отношения ЕС с Кубой", - подчеркнула верховный представитель ЕС.