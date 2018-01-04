В Нью-Йорке закроют все школы города на один день из-за снежной бури

2018-01-04 06:21 | www.trend.az | 6

Школы Нью-Йорка не будут работать 4 января из-за снегопада, который должен начаться в ночь на четверг по местному времени. Такое решение принял мэр города Билл Де Блазио, пишет РИА Новости.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и непривычно низкие температуры. По прогнозам синоптиков, первый снежный шторм 2018 года обрушится на Нью-Йорк после полуночи (утро четверга мск).

"Мы ожидаем, что снежная буря начнётся ночью, сильный снегопад пойдет утром (днем мск), как раз в час-пик. Ожидаем 4-6 дюймов (до 15 сантиметров), но может выпасть и 9-12 дюймов (до 30 сантиметров)", — написал Де Блазио в Twitter.