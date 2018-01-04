Уволен главный тренер “Торино”

2018-01-04 07:03 | www.apa.az | 5

После поражения от «Ювентуса» в Кубке Италии руководство «Торино» приняло решение об увольнении сербского тренера Синишы Михайловича.

Как передает АПА, об этом сообщает Football Italia.

«Торино» потерпело поражение в дерби со счётом 0:2, вылетев из Кубка на четвертьфинальной стадии.

В последних 17 официальных матчах «Торино» одержал всего 3 победы и идёт десятым в турнирной таблице Серии A. Михайлович возглавлял клуб с лета 2016 года. Также он работал в «Сампдории», «Фиорентине», «Катании», «Болонье» и в сборной Сербии.