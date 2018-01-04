Названа стоимость восстановления скважин на суше Азербайджана

2018-01-04 08:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Канадская Zenith Energy планирует до 2020 года завершить капитальный ремонт и восстановление 44 скважин на сухопутном блоке азербайджанских нефтяных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб", оператором которых она является, сообщили Trend в компании.

Как сказали в компании, пять скважин в настоящее время закрыты и неактивны, а добыча на оставшихся 39 находится на низком уровне – не более пяти баррелей в сутки.

"Капитальный ремонт этих скважин с использованием улучшенных технологий, и оптимизированных процедур, как планируется, позволит повысить добычу вдвое или втрое - до 10-15 баррелей в сутки на скважину. По итогам 2017 года отремонтировано 10 скважин, 11 скважин предполагается в 2018 году, 15 скважин - в 2019 году и восемь скважин - в 2020 году", - сказали в Zenith Energy.

В компании отметили, что программа по восстановлению блока "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" реализуется с использованием 80-тонной буровой установки компании, а также более мощной буровой для ведения капремонта, принадлежащей местному подрядчику.

"Zenith Energy намерена приобрести современную буровую установку для капитального ремонта скважин в течение следующих трех лет. Это, как ожидается, приведет к сокращению зависимости компании от сторонних подрядчиков", - сказали в компании.

Что касается пяти закрытых ныне скважин, расположенных на территории месторождения "Зардаб", то их восстановление запланировано на 2019 год.

"Они будут возвращены в эксплуатацию после решения имеющихся проблем со стволом и запесочиванием скважин", - сказали в компании. В Zenith Energy подчеркнули, что в течение первых четырех лет работы компании по контракту в Азербайджане инвестиции в модернизацию системы сбора и центральных объектов для повышения безопасности, эффективности и обеспечения более высоких объемов производства предполагаются на уровне около 2,5 миллиона долларов.