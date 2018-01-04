В Боливии в результате ДТП с автобусом погибли шесть человек

2018-01-04 08:50 | www.trend.az | 6

Пассажирский автобус столкнулся в среду с грузовиком в центральной части Боливии. Как сообщил глава полиции провинции Чапаре Иван Тапиа, жертвами ДТП стали шесть человек, еще около 30 пострадали, передает ТАСС.

"Произошло лобовое столкновение грузовика, который перевозил куриц, и автобуса компании Trans San Francisco. В результате этого происшествия погибли шесть человек, около 30 пострадали", - сказал он агентству ABI.

Власти проводят расследование случившегося. "Пока неизвестно, какое из транспортных средств выехало на встречную полосу", - отметил Тапиа.