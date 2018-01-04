В Турции возможны изменения в составе Кабинета министров

2018-01-04 09:23 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Турции в ближайшие месяцы возможны изменения в составе Кабинета министров, пишут в четверг турецкие СМИ.

Как ожидается, могут смениться главы ряда министерств, пишут СМИ.

Власти Турции пока не прокомментировали данную информацию.

Отметим, что 19 июля 2017 года в Турции был сформирован новый Кабинет министров. Министр обороны Фикри Ишык был назначен вице-премьером. Министром спорта и молодежи был назначен Осман Ашкын Дак, министром юстиции - Абдулхамит Гюль. Вице-премьер Нуман Куртулмуш был назначен министром культуры и туризма, вице-премьер Нуреттин Джаникли - министром обороны Турции.