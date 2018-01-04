В Перу автобус рухнул в пропасть: погибло более 50 человек – ОБНОВЛЕНО

2018-01-04 09:30 | www.oxu.az | 6

51 человек погиб в результате падения автобуса в ущелье к северу от столицы Перу Лимы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press, инцидент произошел на горной дороге.

Спасатели достали из разбившегося автобуса тела всех погибших.

Уточняется, что ещё шесть человек выжили, их доставили в больницу. При этом один из госпитализированных заявил, что он смог избежать гибели, так как выпрыгнул из окна автобуса перед тем, как он упал в пропасть.

09:08 (03.01.2018)

Число жертв аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу выросло до 48 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола» (Curva del Diablo).

После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

Перуанский министр транспорта и коммуникаций Бруно Джуффра сообщил в Twitter, что предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя двигались с превышением скорости.

На месте происшествия направлены бригады спасателей и медиков, а также группа психотерапевтов.

A.M.

