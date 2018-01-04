Больше казахстанских магазинов планируют открыть в России

2018-01-04 09:33 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Магазины с казахстанскими продуктами питания планируют открыть в Тюмени, Екатеринбурге и Новосибирске. Он этом сообщается в четверг на сайте посольства Казахстана в России.

«На данный момент в Омске работают два магазина казахстанских продуктов питания, их количество планируют увеличить до 50. На очереди - другие близлежащие крупные российские города: Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск. Организаторы намерены создать целую продуктовую сеть, главной фишкой которой станут натуральные, экологически чистые продукты питания, изготовленные в Казахстане без использования всевозможных химических добавок», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации посольства, в первом полугодии 2018 года в Омске планируют построить семь павильонов с казахстанскими продуктами питания. Открытием казахстанских торговых точек на территории России занимается ООО «КазМаркет».

Сейчас в омских «КазМаркетах» около 300 наименований продуктов. Организована еженедельная поставка товара. В ближайшее время планируют изменить график поставок. Товар будут завозить каждые три дня.