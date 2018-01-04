На северо-востоке Турции запрещено строить новые дома выше трех этажей

2018-01-04 09:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в расположенной на северо-востоке Турции провинции Дюздже введен запрет на строительство новых домов превышающих три этажа, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что такое решение связано с тем, что провинция Дюздже расположена в сейсмической зоне.

Как сообщалось ранее, президент Эрдоган отметил, что по всей территории Турции, и в частности в таких городах, как Анкара и Стамбул, будут введены ограничения на высоту многоэтажных домов.

По словам Эрдогана, подобные ограничения связаны с необходимостью сохранения окружающей среды и в основном охватывают районы, где наиболее остро стоят экологические проблемы.

Президент отметил, что допустимая максимальная высота многоэтажных домов не будет превышать шести этажей.