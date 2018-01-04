В многоэтажном доме в Мумбаи произошел пожар

2018-01-04 09:40 | www.trend.az | 6

Четыре человека, включая восьмилетнего ребенка, погибли в результате пожара, который произошел в ночь на четверг в индийском городе Мумбаи, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронное издание India Today.

Согласно этим данным, инцидент произошел в одном из многоэтажных жилых домов. Очаг возгорания находился на третьем этаже, где проживала семья из четырех человек. Все они погибли, сгорев либо задохнувшись угарным газом. Очевидцы сообщают, что жертвы пожара были блокированы внутри горящей квартиры и звали на помощь, однако никто не смог им помочь.