В Тбилиси ужесточили правила пожарной безопасности для проектировки жилых домов

2018-01-04 09:53 | www.trend.az | 6

С 2018 года вошли в силу новые регуляции, направленные на повышение уровня безопасности строительства, сообщает Новости-Грузия со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».

Теперь новые корпуса и здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы были соблюдены строгие стандарты пожарной безопасности.

В частности, согласно новым регуляциям, строительные компании должны установить детекторы дыма и систему сигнализации в каждом подъезде. На каждом этаже должно быть выделено место для огнетушителей. Кроме того, отныне отделка подъезда должна производиться из огнеупорных материалов. Входные двери квартир также должны быть огнеуполрными, чтобы выдерживать пожар как минимум 30-ть минут.

«Ни одно разрешение на строительство не будет выдано без скрупулезной перепроверки на соответствие архитектурного проекта правилам безопасности зданий», — заявил глава архитектурной службы мэрии Тбилиси Темур Болоташвили. Он подчеркнул, что те здания, которые не будут соответствовать новым стандартам, не смогут войти в эксплуатацию.

Наряду с соблюдением противопожарных правил, строителям придется обратить внимание и на другие указания. В частности, в высотных корпусах обязательно нужно установить два лифта в одном подъезде.

В тех корпусах, высота которых будут превышать 23 метра, необходимо установить две лестницы для того, чтобы предоставить жильцам альтернативу для выхода.