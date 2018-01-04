Режим прекращения огня был нарушен 105 раз

2018-01-04 09:59 | www.apa.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 105 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, c позиций, расположенных в селах Беркабер, Вазашен и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджилы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Баш Гервенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.