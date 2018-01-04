Официальный курс маната к мировым валютам на 4 января (Версия 2)

2018-01-04 10:00 | www.trend.az | 6

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:26)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое января установлен на уровне 1,7001 и 2,0431 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.