Жаля Мамедова, набравшая 700 баллов: "Бакинская высшая школа нефти – это верный путь к успеху"

2018-01-04 10:11 | www.trend.az | 5

– Жаля, ты можешь гордиться тем, что показала на вступительных экзаменах лучший результат. Представь себя, пожалуйста.

– Я родилась 10 июля 2000 года в Агсуинском районе. В 2006 году поступила в первый класс средней школы №5 в городе Хырдалан. По всем предметам училась хорошо и в 2017 году закончила эту школу с отличным аттестатом.

– Каким своим достижением на сегодня ты гордишься больше всего?

– Мне есть чем гордиться в своей жизни. В целом, весь 2017 год стал для меня очень интересным и успешным. Правда, во время первых вступительных экзаменов в мае этого года я набрала 695 баллов. Но я не стала расстраиваться, а начала серьезно готовиться к повторному экзамену. Тогда мне удалось набрать 700 баллов и стать Президентским стипендиатом. Это успех, которым я больше всего горжусь.

– Как получилось, что ты выбрала именно БВШН?

– Естественно, после экзаменов я стала искать вуз, в котором я могла бы получить хорошее образование по избранной специальности. Я узнала, что обучение на английском языке, двойной диплом, участие в производственной практике и возможности трудоустройства после окончания – все это можно получить только в БВШН. Поэтому я долго не раздумывала. Теперь я вошла в семью Высшей школы. Думаю, это очень хорошо, что на пути к будущим достижениям я выбрала Бакинскую высшую школу нефти.

– Твой успех доказывает, что умеешь добиваться своих целей. Скажи, пожалуйста, что нужно делать студенту, чтобы достичь цели?