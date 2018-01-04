Посол Кыргызстана провел встречу со спикером парламента Катара

2018-01-04 10:25 | www.trend.az | 6

В г.Доха состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызстана в Государстве Катар Нурана Ниязалиева со спикером парламента Катара, передает Кабар.

Как сообщили в кыргызском посольстве, в ходе встречи Ниязалиев передал новоизбранному спикеру Мажилис аш-Шура (парламента) Государства Катар Ахмеду бин Абдулле бин Заиду Аль-Махмуду поздравительное послание от торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Дастанбека Джумабекова. В послании отмечается важность совместного развития межпарламентского сотрудничества, что будет способствовать укреплению дружественных отношений между двумя странами.