Стала известна дата получения бонуса ГНФАР в рамках нового контракта по АЧГ

2018-01-04 10:26 | www.apa.az | 6

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) 31 января 2018 года получит бонус в размере 450 млн. долларов в рамках нового контракта на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на «Интерфакс», по условиям нового контракта, в 2018-2025 годах ГНФАР получит 3,6 млрд. долларов в виде бонусов (450 млн. долларов ежегодно). Первый транш в размере 450 млн. долларов или 774 млн. манатов поступит в ГНФАР 31 января 2018 года.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года. По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR - 25%, американских Chevron - 9,57%, ExxonMobil - 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. - 9,31% и Itochu Oil - 3,65%, норвежской Statoil - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.