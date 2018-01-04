Порадуй себя с Kapital Bank!

2018-01-04 10:27 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank по случаю наступившего нового года продолжает предлагать клиентам льготную кампанию по кредитам, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

В рамках кампании, клиенты, подавшие заявку на кредит в Kapital Bank, получают скидку по годовой процентной ставке на три процента, с двухмесячной льготной просрочкой кредита и бесплатной BirKart в подарок. Также кредит до 8 000 манатов может оформляться без поручителя. Акция продлится до 15 января 2018 года.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от трех до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию через Kapital Bank.