Крупнейший в Сирии кабельный завод выходит на довоенные объемы производства

2018-01-04 10:37 | www.trend.az | 6

Крупнейший в Сирии кабельный завод в промышленной зоне на востоке Дамаска восстанавливает производство и практически вышел на полную мощность. Об этом рассказал журналистам директор предприятия Абу Кадир, передает ТАСС.

"Наш завод сейчас очень важен для страны. Это единственное предприятие в Сирии, которое работает почти на полную мощность. Сейчас среднегодовой объем производства составляет примерно 3 тыс. тонн медной и 3 тыс. тонн алюминиевой продукции, в том числе - высоковольтные кабели для линий электропередачи", - уточнил он.

По словам Кадира, из-за санкций заводу не хватает исходного сырья, и на предприятии очень рассчитывают на помощь России. "Да, сейчас у нас не самые простые условия для работы, не хватает сырья. Я надеюсь, что медь и алюминий снова пойдут к нам из России", - подчеркнул он.