На мировые рынки экспортировано 460 млн. тонн азербайджанской нефти

2018-01-04 10:48 | www.apa.az | 6

Суммарный объем добычи с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) с ноября 1997 года по 1 декабря 2017 года составил 445 млн. тонн нефти и 140 млрд. кубометров попутного газа. Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в статье первого вице-президента SOCAR Хошбахта Юсифзаде, опубликованной в газете «Республика».

«Из указанного объема 56% или 250 млн. тонн пришлись на долю прибыльной нефти Азербайджана. До сих пор на мировые рынки экспортировано 460 млн. тонн азербайджанской нефти, в том числе 350 млн. тонн экспортировано по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан».

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года. По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR - 25%, американских Chevron - 9,57%, ExxonMobil - 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. - 9,31% и Itochu Oil - 3,65%, норвежской Statoil - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.